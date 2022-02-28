روسيا تغلق مجالها الجوي أمام 36 دولة حظرت تحليق الطائرات الروسية

2022/02/28 | 18:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت هيئة الطيران المدني الروسية، في بيان الاثنين، إنها أغلقت مجالها الجوي أمام ناقلات من 36 دولة.

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