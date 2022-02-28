2022/02/28 | 18:37 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الخارجية: توثيق دخول 157 عراقيا في أوكرانيا إلى بولندا واجلاء 3 طلاب عبر الحدود المولدوفية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/28 | 18:37.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية: توثيق دخول 157 عراقيا في أوكرانيا إلى بولندا واجلاء 3 طلاب عبر الحدود المولدوفية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية: توثيق دخول 157 عراقيا في أوكرانيا إلى بولندا واجلاء 3 طلاب عبر الحدود المولدوفية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية: توثيق دخول 157 عراقيا في أوكرانيا إلى بولندا واجلاء 3 طلاب عبر الحدود المولدوفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).