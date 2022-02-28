الخارجية: توثيق دخول 157 عراقيا في أوكرانيا إلى بولندا واجلاء 3 طلاب عبر الحدود المولدوفية



الخارجية: توثيق دخول 157 عراقيا في أوكرانيا إلى بولندا واجلاء 3 طلاب عبر الحدود المولدوفية
2022/02/28 | 18:37 - المصدر: ايرث نيوز
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