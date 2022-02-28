2022/02/28 | 18:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الصحاف: توثيق دخول 157 فرداً من أبناء الجالية المقيمين في أوكرانيا إلى الأراضي البولندية » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 18:32

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