توضيح من العمل حول “ازدواجية” الراتب بين الحماية الاجتماعية والمعين المتفرغ

2022/02/28 | 18:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، توضيحا بشأن اشكالية ازدواجية الراتب بين الحماية الاجتماعية والمعين المتفرغ.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “عقدت وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عبير الجلبي مؤتمرا صحفيا بحضور الملاكات المتقدمة في هيئتي الحماية الاجتماعية ورعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة يوم الاثنين لتسليط الضوء على مهام […]

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