برهم صالح يوجه بسحب مرسوم العفو عن جواد لؤي الياسري واعتقاله مجددًا

2022/02/28 | 18:47 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت رئاسة الجمهورية، الإثنين، إصدار توجيه بسحب المرسومين الجمهورين الخاصين بالعفو عن ابن محافظ النجف السابق جواد لؤي الياسري المدان بتجارة المخدرات.

وذكر البيان، أنّ "رئيس الجمهورية برهم صالح وجه بسحب المرسومين الجمهوريين المرقمين (1، 2)".

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وأضاف البيان، أنّ رئيس الجمهورية "وجه بمخاطبة وزارتي العدل والداخلية لإلقاء القبض على المُدانين وإيداعهم في المؤسسات الإصلاحية".

وقال صالح، بحسب البيان، "لن نتهاون في مجابهة التحدي الخطير بالترويج للمخدرات وتجارتها والمحكومين فيها".

وأضاف، "لن نتردد مطلقاً في تصويب ما قد يشوب المراسيم أو الأوامر الرئاسية

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