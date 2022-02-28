مصدر يحذر من هجوم وشيك لـ”داعش” على مخيم الهول

2022/02/28 | 18:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار..حذر مصدر أمني رفيع، الاثنين، من هجوم وشيك لقيادات داعش الارهابي الذين فروا من سجن الحسكة في سوريا على مخيم الهول لاطلاق سراح المحتجزين داخله.وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان “قيادات داعش الذين فروا من سجن الحسكة يخططون لشن هجوم مسلح على مخيم الهول في سوريا لتهريب قيادات […]

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