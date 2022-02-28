2022/02/28 | 18:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت الرئاسات الأربع في الإقليم، اليوم الاثنين، ست نقاط حول قرار المحكمة الإتحادية الخاص بإدارة نفط كردستان.وذكرت الرئاسات في بيان مشترك تلقت “ايرث نيوز” نسخة منه، إنه “بإشراف نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، اجتمعت اليوم، الرئاسات الأربع لإقليم كردستان، رئاسة ٳقليم كردستان – برلمان كردستان، حكومة إقليم كردستان، ومجلس قضاء إقليم كردستان، […]

ظهرت المقالة بـ 6 نقاط..



رئاسات الإقليم ترد على المحكمة الاتحادية بخصوص “نفط كردستان” أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بـ 6 نقاط.. رئاسات الإقليم ترد على المحكمة الاتحادية بخصوص “نفط كردستان”) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بـ 6 نقاط.. رئاسات الإقليم ترد على المحكمة الاتحادية بخصوص “نفط كردستان”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).