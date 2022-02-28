2022/02/28 | 18:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MAQJU0AzLVM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فضيحة مدوية بطلها الساعدي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فضيحة مدوية بطلها الساعدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).