2022/02/28 | 18:50 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CGrutTYsUcY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موظفون يلعبون "الطاولي" ويتجاهلون أبا يطالب بجثة ابنه | متداول في مع صباح الجاف) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. موظفون يلعبون "الطاولي" ويتجاهلون أبا يطالب بجثة ابنه | متداول في مع صباح الجاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).