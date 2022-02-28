صالح يلغي قرار العفو الخاص عن عصابة المخدرات

2022/02/28 | 18:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب صالح بالايعاز الى الجهات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة بعد سحب المرسومين الجمهوريين.

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