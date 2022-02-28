بغداد تجلي 160 عراقياً بينهم طلبة من أوكرانيا إلى بلدين أوروبيين

2022/02/28 | 18:55 - المصدر: وكالة ناس

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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف، اليوم الاثنين، عن إجلاء 160 عراقياً بينهم طلبة من أوكرانيا لبولندا ومولودفا.وقال الصحاف في بيان، إن "سفارة جمهورية العراق في وارشو تجري اتصالات مكثفة مع السلطات البولندية المعنية في وزارة الخارجية وقوات حرس الحدود بشأن الجالية العراقية المقيمة في اوكرانيا".وأضاف أن "السفارة وثقت دخول (157) فردا من الجالية المقيمين في أوكرانيا إلى الأراضي البولندية"، مشيرا الى أنه "تم ايضا اجلاء ثلاثة طلاب عراقيين من اوكرنيا عبر الحدود المولدوفية".

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