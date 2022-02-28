قرار دولي بشأن تسليح

2022/02/28 | 18:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مجلس الأمن الدولي، الاثنين، بضغط من الإمارات ودعم من روسيا، قرارا يوسّع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع المتمرّدين الحوثيين.

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