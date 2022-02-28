الخارجيّة العراقية: اجلاء ثلاثة طلاب عراقيين من اوكرنيا عبر الحدود المولدوفية

2022/02/28 | 18:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد اعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، اجلاء ثلاثة طلاب عراقيين من اوكرانيا عبر الحدود المولدوفية.

وقال المتحدث باسم الخارجية احمد الصحاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "تم اجلاء ثلاثة طلاب عراقيين من أوكرانيا عبر الحدود المولدوفية".

واضاف ان "وزارة الخارجية وثقت دخول (157) فردا من الجالية المقيمين في أوكرانيا إلى الأراضي البولندية".

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