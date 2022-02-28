مجلس النواب يُصوت على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن تظاهرات تشرين

2022/02/28 | 18:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن تظاهرات تشرين.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "مجلس النواب صوت على تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق والبحث عن المفقودين من المتظاهرين والمغيبين".

وأكدت أن "من مهام اللجنة ايضا تقصي الحقائق حول الاجهزة الامنية والضحايا منهم والاعتداء على المؤسسات ومتابعة ملف قتلة المتظاهرين"

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