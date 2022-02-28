2022/02/28 | 18:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد مجلس النواب يُصوت على الغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بتكليف وزير النفط بمهام مدير شركة النفط الوطنية اضافة لوظيفته لمخالفته القانون مجلس النواب – الدائرة الإعلامية

ظهرت المقالة البرلمان يصوت على إلغاء تكليف وزير النفط بمهام مدير شركة النفط الوطنية أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يصوت على إلغاء تكليف وزير النفط بمهام مدير شركة النفط الوطنية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يصوت على إلغاء تكليف وزير النفط بمهام مدير شركة النفط الوطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).