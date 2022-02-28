كيفن يعقوب يكمل الخطوة الأولى من إجراءات إصدار جوازه العراقي

2022/02/28 | 18:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكمل لاعب غوتبورغ السويدي كيفن يعقوب، الخطوة الاولى من إجراءات إصدار جواز سفره العراقي.وقال فؤاد العماري المقرب من المغتربين في السويد لـ”ايرث نيوز”، إن “اللاعب كيفن يعقوب اكمل اليوم اولى خطوات اصدار جواز سفره العراقي في العاصمة السويدية ستوكهولم”.وأوضح أن “الاجراءات تمت بسرعة بفضل مكتب ستوكهولم لما يقوم به لتسهيل والقيام […]

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