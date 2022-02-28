رئيس الجمهورية يسحب مرسوم العفو الخاص بنجل محافظ النجف السابق

2022/02/28 | 18:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين،بسحب المرسومين الجمهوريين المرقمين (١ ،2) وذلك خلال اجتماع عاجل مع اللجنة التحقيقية المُشكلة في رئاسة الجمهورية حولهما.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح وجّه بسحب المرسومين الجمهوريين المرقمين (١ ،2) وذلك خلال اجتماع عاجل مع …

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