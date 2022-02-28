2022/02/28 | 18:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، توضيحا من بشأن حقيقة وجود سجون سرية في الفلوجة.وقال إعلام الدفاع في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “للوقوف على ملابسات إدعاء الجندي الذي ظهر على وسائل الإعلام في برنامج المهمة للإعلامي حيدر الحمداني، بشأن وجود سجون سرية في الفلوجة، رافق إعلام وزارة الدفاع قائد عمليات …

ظهرت المقالة الدفاع تصدر توضيحاً بشأن حقيقة وجود سجون سرية في الفلوجة أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع تصدر توضيحاً بشأن حقيقة وجود سجون سرية في الفلوجة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع تصدر توضيحاً بشأن حقيقة وجود سجون سرية في الفلوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).