الصحاف: إجلاء 160 عراقياً بينهم طلبة من أوكرانيا لبولندا ومولودفا

2022/02/28 | 18:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف، اليوم الاثنين، عن إجلاء 160 عراقياً بينهم طلبة من أوكرانيا لبولندا ومولودفا.وقال الصحاف في بيان، إن “سفارة جمهورية العراق في وارشو تجري اتصالات مكثفة مع السلطات البولندية المعنية في وزارة الخارجية وقوات حرس الحدود بشأن الجالية العراقية المقيمة في اوكرانيا”.وأضاف أن “السفارة وثقت دخول (157) […]

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