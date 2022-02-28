وثائق فساد شركة “اريكون” للاتصالات تكشف تورط عائلة البارزاني في الصفقات السرية

2022/02/28 | 19:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لموقع اي كورد ديلي ان وثائقا تخص شركة اريكسون السويدية للاتصالات كشفت عن سنوات من الرشوة والاحتيال في العراق وواجهت تهم فساد لم يكشف عنها في أكثر من عشرة بلدان أخرى.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن “الشركة التي تتخذ من السويد مقراً لها دفعت عشرات الملايين من الدولارات […]

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