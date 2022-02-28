بوتين يصدر مرسوما باتخاذ إجراءات اقتصادية خاصة على خلفية العقوبات الغربية

2022/02/28 | 19:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدر الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مرسوما يقضي باتخاذ إجراءات اقتصادية خاصة لاحتواء الخطوات “غير الودية” التي تبنتها الولايات المتحدة والدول المنضوية تحتها.يتبع..

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