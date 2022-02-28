بدء محادثات بين روسيا وأكرانيا هي الأولى منذ الغزو الروسي

2022/02/28 | 19:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ مفاوضون من روسيا وأوكرانيا محادثات قرب الحدود مع بيلاروسيا، وهي الأولى منذ بدء الغزو الروسي، الخميس.وتتزامن المحادثات مع معارك محتدمة بين القوات الأوكرانية والروسية.

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