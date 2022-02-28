2022/02/28 | 19:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مندوب روسيا في الأمم المتحدة: نظام أوكرانيا سعى للحصول على أسلحة نووية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مندوب روسيا في الأمم المتحدة: نظام أوكرانيا سعى للحصول على أسلحة نووية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).