منصب رئيس العراق يشعل الخلافات في البيت الكردي

2022/02/28 | 19:07 - المصدر: قناة التغيير

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ما تزال الخلافات تعصف في البيت الكردي بشأن منصب رئيس الجمهورية ، والحوارات لم تصل الى محطة الحسم وسط ترقب لجلسة المحكمة الاتحادية المقبلة التي تتوقف عليها ما ستقدم عليه الكتل للتوافق بشأن اسم المرشح لرئاسة العراق للسنوات الأربعة المقبلة.

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