بالتفاصيل.. جلسة البرلمان لهذا اليوم

2022/02/28 | 19:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استضاف مجلس النواب، اليوم الاثنين في جلسته الثانية من الدورة الانتخابية الخامسة للسنة التشريعية الأولى من فصله الأول بحضور 288 نائبا، لمناقشة سعر صرف الدولار وتداعياته على السوق المحلية.وذكر بيان للدائرة الإعلامية في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “في مستهل الجلسة، أدى السادة محمد كريم عبد الحسين عن محافظة صلاح الدين […]

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