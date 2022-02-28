رئاسات الإقليم: قرار المحكمة الخاص بالنفط والغاز مخالف لنص الدستور

2022/02/28 | 19:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت رئاسات إقليم كردستان ،اليوم الاثنين، ان قرار المحكمة العليا الاتحادية الخاص بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الاقليم مخالف لنص وروح ومبادئ النظام الاتحادي الحقيقية.

جاء ذلك في بيان صدر عقب الاجتماع المشترك لرئاسة الاقليم والحكومة والبرلمان فضلا عن السلطة القضائية والخاص بمناقشة تداعيات قرار المحكمة الاتحادية حيث قال البيان ان القرار غير مقبول ويمثل انتهاكا صريحا ومعلنا للحقوق والصلاحيات الدستورية لإقليم كردستان ويعد وبصورة غير مباشرة تعديلا غير دستوري للدستور لأنه أدى إلى سلب صلاحية دستورية من الأقاليم ومنحها للسلطة الاتحادية.

وأضاف المجتمعون ان إقليم كوردستان سيواصل ممارسة حقوقه الدستورية ولن يتخلى بأي شكل عنها كل السبل القانونية والدستورية لحمايتها.

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