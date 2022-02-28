البرلمان يشكل لجنة للبحث عن المتظاهرين المغيبين ومتابعة ملف

2022/02/28 | 19:18 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

صوت مجلس النواب، الإثنين، على إلغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بتكليف وزير النفط بمهام مدير شركة النفط الوطنية، وتشكيل لجنة للبحث عن المتظاهرين المغيبين.

وذكرت الدائرة الإعلامية في المجلس، أنّ التصويت جرى باعتبار القرار الحكومي "مخالفًا للقانون".

وفي بيان آخر أعلنت الدائرة الإعلامية "تصويت مجلس النواب على تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق والبحث عن المفقودين من المتظاهرين والمغيبين والأجهزة الأمنية والضحايا منهم والاعتداء على المؤسسات ومتابعة ملف قتلة المتظاهرين".

وأشار البيان، إلى أنّ المجلس رفع جلسته الثانية للدورة النيابية الخامسة، والتي عقدت بحضور 288 نائبًا.

وحدد مجلس النواب جدول جلسته لتشكيل اللجان البرلمانية الدائمة وكذلك استضافة وزير المالية لمناقشة سعر صرف الدولار.

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جلسة برلمانية "ساخنة" لتشكيل اللجان ومناقشة الدولار

وصوت مجلس النواب في بدء الجلسة على تسمية 25 لجنة نيابية دائمة.

كما صوت البرلمان على تشكيل لجنة لتعديل مهام اللجان في النظام الداخلي برئاسة النائب الأول وعضوية كل من، النائب حسن الكعبي، النائب فالح الساري، النائب محمد تميموالنائبة فيان صبري.

في الأثناء، قالت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف إن "بعض اللجان النيابية سيتم فكُّ ارتباطها، منها لجنة النفط والطاقة والصحة والبيئة والعمل والهجرة وغيرها، لتكون كل لجنة على حدة، إضافة الى إلغاء بعض اللجان النيابية أو دمجها"، مشيرة إلى أن "لجنتي المصالحة الوطنية والعشائر سيتم دمجهما".

وبدأ مجلس النواب فقرة استضافة وزير المالية علي علاوي لمناقشة سعر صرف الدولار.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن "استضافة وزير المالية تناقش سعر الصرف وتداعياته على السوق من خلال ارتفاع الاسعار وتضرر شريحة الفقراء وبحث الدين العام والسياسة المالية لوزارة المالية وما هي المعالجات إزاء ذلك".

بدورها، أكدت الكتلة الصدرية النيابية توجيه ستة أسئلة لوزير المالية خلال استضافته بجلسة مجلس النواب.

وقال النائب عن الكتلة برهان المعموري للوكالة الرسمية إن "استضافة وزير المالية جاءت لمناقشة ما يمر به العراق من أزمات مالية واقتصادية وخصوصًا الطبقات الفقيرة إثر تغير سعر الصرف ومانتج عنه".

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