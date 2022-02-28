اكتشاف ثقبين أسودين يتجهان للاصطدام قبل الاندماج

2022/02/28 | 19:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..اكتشف علماء الفلك زوجًا من الثقوب السوداء يتجهان نحو تصادم أسطورى أحدهما عبارة عن ثقب أسود فائق الكتلة، وهو النوع الهائل من الثقب الأسود الموجود في مركز معظم المجرات، والآخر هو رفيق أصغر يدور حول شريكه ويتصاعد قريبًا منه، وفى النهاية سوف يندمج الاثنان، ويمكن الآن تقديم أدلة حول كيفية تشكل الثقوب السوداء […]

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