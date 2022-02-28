5 كيلومترات في 24 ساعة.. البنتاغون يعلق على تطورات الغزو الروسي

2022/02/28 | 19:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ردا على إعلان روسيا وضع قواتها النووية في حالة تأهب: "نراقب ونقيم أوامر (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بشأن وضع السلاح الاستراتيجي بحالة تأهب"

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