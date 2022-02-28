شابة تنتحر شنقا في مخيم للنازحين بدهوك

2022/02/28 | 19:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أفاد مصدر أمني، الاثنين، بانتحار نازحة في أحد مخيمات النزوح التابعة لمحافظة دهوك.وقال المصدر لوكالة /المعلومة/ إن “نازحة تبلغ من العمر 17 عاما أقدمت على الانتحار شنقا اليوم في مخيم باجدكندالا بمحافظة دهوك”.وأضاف، أن “الضحية هي من اهالي مجمع دوكرى بقضاء سنجار ونزحت الى محافظة دهوك عام 2014 اثناء اجتياح تنظيم […]

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