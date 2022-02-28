2022/02/28 | 19:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير المالية: ارتفاع الأسعار في الأسواق العراقية لم يكن بسبب سعر صرف الدولار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير المالية: ارتفاع الأسعار في الأسواق العراقية لم يكن بسبب سعر صرف الدولار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير المالية: ارتفاع الأسعار في الأسواق العراقية لم يكن بسبب سعر صرف الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).