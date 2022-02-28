2022/02/28 | 19:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

امهل مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، وزير المالية علي عبد الامير علاوي، اسبوعاً واحداً بشأن سعر صرف الدولار.

وقالت النائب عن الكتلة الصدرية "ابتسام التميمي" في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "يجب إيجاد الحلول لإنهاء الضرر الذي حصل نتيجة رفع سعر الصرف".

واضافت، إن "جلسة اليوم والتي استضفنا فيها وزير المالية ووكليه خصص الجزء الأكبر منها لمناقشة موضوع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي وما نجم عن ذلك الارتفاع من اضرار".

ووتابعت "تم التباحث حول النتائج التي أعقبت هذا الارتفاع من عدم استقرار في الاسعار وانعكاسها السلبي على المواطنين وخاصة الطبقات الفقيرة مع عدم وجود أي معالجات حقيقية".

وأشارت إلى أنه "جرى التأكيد على ضرورة معالجة التداعيات التي نتجت عن رفع سعر الصرف وما سببه هذا القرار من أضرار لعموم المواطنين ولشريحة الفقراء على وجه الخصوص".

أكدت "إننا عازمون على وضع النقاط على الحروف والتشديد على إيجاد الحلول الواقعية والعاجلة لإنهاء الضرر الذي حصل وتقوية الإقتصاد المحلي بعيدًا عن قوت المواطن".

ونوهت التميمي إلى إن "مجلس النواب امهل وزير المالية اسبوعًا واحدًا لتقديم المعالجات التي من المؤمل في حال تطبيقها إنهاء الضرر الذي لحق بالمواطنين وبالأخص ذوي الدخل المحدود".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يمهل وزير المالية اسبوعاً واحداً بشأن سعر صرف الدولار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يمهل وزير المالية اسبوعاً واحداً بشأن سعر صرف الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).