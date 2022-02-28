متحدث باسم جونسون يتراجع عن تصريحات بشأن “إسقاط” نظام بوتين

2022/02/28 | 19:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال متحدث باسم ”داونينغ ستريت“ اليوم الإثنين، إنه يريد ”إسقاط نظام بوتين“ بالعقوبات المفروضة عليه ردا على غزو أوكرانيا، وذلك قبل أن يدحض السعي ”لتغيير النظام“ مؤكدا أن الغاية هي ”وضع حد“ لروسيا.وصرح المتحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون، للصحفيين بأن العقوبات البريطانية التي تستهدف الرئيس الروسي ومنذ الإثنين، البنك المركزي الروسي […]

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