القبض على عنصرين من داعش في بغداد

2022/02/28 | 19:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت وكالة الاستخبارت، اليوم الاثنين، من القبض على عنصرين من عصابات داعش الإرهابية في العاصمة بغداد.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “من خلال تكثيف الجهد الاستخباري، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على ارهابيين اثنين في العاصمة بغداد وهما مطلوبين وفق احكام المادة […]

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