2022/02/28 | 19:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أكد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، أن الموقف الأمني في سنجار ملائم لعودة النازحين الى منازلهم.

وقال الشمري في بيان صدر إثر جوله تفقدية أجراها في سنجار، وتلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "الوضع في سنجار ملائم لعودة النازحين الى مناطقهم"، مبينا أن "الوضع مستقر مع وجود سيطرة واضحة من قبل القوات الأمنية على المواقع الحدودية".

وأضاف إن "حالة من الاستقرار الامني تعيشها مناطق المدن مع مسك قوات الجيش والشرطة للملف الامني في تلك المناطق".

ووصل وفد أمني كبير اليوم الاثنين، إلى سنجار برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول عبد الأمير الشمري وكان في استقباله محافظ نينوى نجم الجبوري ومسؤولة من الأمم المتحدة.

وأكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "مهمة الوفد الأساسية كانت الاطلاع على الوضع الأمني في سنجار ومتابعة ما تقوم به الدوائر الخدمية بعد استنئافها العمل في القضاء وتم كذلك في اجتماع متزامن إطلاع ممثلة الأمم المتحدة على آلية عودة النازحين ومساعدتهم في تقديم كثير من الأمور اللوجستية".

وتابع أن "الاجتماع تضمن مشاركة وفد من وزارة الهجرة والمهجرين ودائرة المنظمات في الامانة العامة لمجلس الوزراء واستمرت النقاشات فيه على مدى اكثر من 3 ساعات وتناولت 3 ملفات تضمنت اليات العمل في مساعدة ابناء اهالي سنجار وتقديم الخدمات واعادة فتح كثير من الدوائر الحكومية التي أسهمت وتسهم في عملية الحقيقة اعادة الحياة الطبيعية الى سنجار ايضا".

وأشار إلى أن "الاجتماع شدد على منع وجود الظواهر المسلحة وأشاد بدور القوات الامنية وعملها في انهاء المظاهر المسلحة وإشاعة الامن والسلم المجتمعي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة: الموقف الأمني في سنجار ملائم لعودة النازحين الى منازلهم) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة: الموقف الأمني في سنجار ملائم لعودة النازحين الى منازلهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).