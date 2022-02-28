ارتفاع حاد في أسعار الغاز الطبيعي بأوروبا

2022/02/28 | 19:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بشكل حاد، اليوم الاثنين، بعد جولة أخرى من العقوبات الدولية على روسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي زادت المخاوف بشأن نقص إمدادات الطاقة.وقفزت أسعار العقود الآجلة بنسبة 36% يوم الاثنين، بعد أن وافقت الدول الغربية على فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة لحماية […]

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