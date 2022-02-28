الإطاحة بإرهابيين اثنين من داعش في بغداد

2022/02/28 | 19:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تمكنت وكالة الاستخبارت، اليوم الاثنين، من القبض على عنصرين من عصابات داعش الإرهابية في العاصمة بغداد.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، انه “من خلال تكثيف الجهد الاستخباري، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على ارهابيين اثنين في العاصمة بغداد وهما مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهما لعصابات داعش ، […]

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