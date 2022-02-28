2022/02/28 | 19:49 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّدت الوزارة استمرار التنسيق لإجلاء العراقيين

الترا عراق - فريق التحرير

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف، الإثنين، إجلاء 160 عراقيًا بينهم طلبة من أوكرانيا لبولندا ومولودفا.

وقال الصحاف في بيان، إنّ "سفارة جمهورية العراق في وارشو تجري اتصالات مكثفة مع السلطات البولندية المعنية في وزارة الخارجية وقوات حرس الحدود بشأن الجالية العراقية المقيمة في أوكرانيا".

وأضاف الصحاف، أنّ "السفارة وثقت دخول 157 فردًا من الجالية المقيمين في أوكرانيا إلى الأراضي البولندية"، مشيرًا إلى "إجلاء ثلاثة طلاب عراقيين من أوكرانيا عبر الحدود المولدوفية".

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية، عن إجلاء ثلاثة طلبة عراقيين من أوكرانيا إلى رومانيا.

اقرأ/ي أيضًا:

مستذكرين عواقب الحروب والاستبداد: تفاعل عراقي مع الحرب الروسية - الأوكرانية

الخطوط الجوية: عدد العراقيين في أوكرانيا مجهول ولم نتلق طلبًا للإجلاء

مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية تعلن إجلاء عشرات العراقيين من أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية تعلن إجلاء عشرات العراقيين من أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).