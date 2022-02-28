فائق الشيخ علي يعلق على قرار سحب مرسوم العفو عن نجل محافظ النجف

2022/02/28 | 19:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

علّق النائب السابق في البرلمان العراقي فائق الشيخ علي، الاثنين، على قرار الرئاسة بسحب المرسوم الجمهوري المتعلق بالعفو الخاص عن نجل محافظ النجف السابق المُدان بقضايا مخدرات والمحكوم عليه بالسجن المؤبد.

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وقال الشيخ علي في تدوينة على منصته تابعها "ناس"، (28 شباط 2022)، مانصّه: "إذا صحَّ خبر سحب السيد رئيس الجمهورية لمرسوم (أو مرسومين جمهوريين) فهذه سابقة وكارثة رئاسية لم تحصل من قبل أبداً."

وأضاف الشيخ علي "كما لن يكون لها أي أثر على صعيد واقعي، لأن المعفو عنه مطلق السراح وغير موجود بالبلد".!

وختم بالقول "أثرها الوحيد هو الإساءة لمنصب الرئاسة للأسف.



يا عمي عيب! ما هذه المسخرة؟".

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