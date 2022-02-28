بوتين وحلفاؤه الأميركيون

2022/02/28 | 19:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا سارع الرئيس السابق، دونالد ترامب، والجناح المتطرف في الحزب الجمهوري والجماعات التي تؤمن بتفوق العنصر الأبيض إلى كيل المديح لفلاديمير بوتين، والسخرية من الرئيس بايدن ورد فعل حلف الناتو، متجاهلين كليا المضاعفات الكارثية لأول غزو من هذا النوع منذ الحرب العالمية الثانية على الشعب الأوكراني والأمن الاوروبي والسلم العالمي.

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