جيف كوهن: وسائل الاعلام الامريكية تعارض الحرب الروسية وتصمت عن جرائم جيشها

2022/02/28 | 19:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة ..انتقد الكاتب والصحفي جيف كوهن في مقال لموقع مجلة صالون الامريكية عمل وسائل الاعلام الامريكية بشأن الاحداث الروسية الأوكرانية ، مشيرا الى انها تعارض الحرب الروسية وتصمت عن الجرائم التي ارتكبها الجيش الأمريكي ولا زال.وذكر الكاتب في مقاله الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” تغطية الحرب في روسيا وتركيز الاعلام […]

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