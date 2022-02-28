الشرق الأوسط قد يكون أكبر المتضررين.. كيف يؤثر الغزو الروسي لأوكرانيا على رغيف الخبز؟

2022/02/28 | 20:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرسل الغزو الروسي لأوكرانيا موجات صادمة عبر أوروبا وحتى الولايات المتحدة، لكن منطقة الشرق الأوسط قد تجد نفسها ضحية للصراع.

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