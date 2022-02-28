تأجيل تحليق اختباري لمركبة “أوريول” الفضائية الروسية

2022/02/28 | 20:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سيكون النموذج الاختباري لمركبة “أوريول” الفضائية الروسية جاهزا بحلول عام 2024.أعلن ذلك مدير عام مؤسسة “روس كوسموس” الفضائية الروسية، دميتري روغوزين في حديث أدلى به لمجلة “روسكي كوسموس” الفضائية الروسية.وقال:” سيبدأ الاختبار الفضائي لأول نموذج اختباري من مركبة “أوريول” الفضائية في أبريل عام 2022.وسيكون هذا النموذج غير مأهول، ثم سيتم […]

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