سلة الحشد الشعبي تخسر امام نفط البصرة

2022/02/28 | 20:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..تلقى فريق الحشد الشعبي لكرة السلة الخسارة مجددا امام فريق نفط البصرة اليوم الاثنين في قاعة الشعب ببغداد بعدما سبق له أن خسر مباراة الذهاب في البصرة أيضا وانتهت نتيجة اللقاء 82 نقطة لصالح نفط البصرة مقابل 77 لسلة الحشد الشعبي.وتقدم فريق نفط البصرة في الربع الاول بفارق سلة واحدة لينتهي بنتيجة […]

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