السليمانية تحضر منتخب الكانوي لبطولة العالم

2022/02/28 | 20:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يجري المنتخب الوطني العراقي للكانوي معسكراً تدريبياً بمدينة السليمانية في كردستان العراق يستمر شهراً كاملاً.وقال رئيس الاتحاد العراقي المركزي للكانوي ماجد صالح في بيان تلقته “ايرث نيوز” ان “المعسكر يجري باشراف مدرب المنتخب آراج إقليمي، إيراني الجنسية”، مبيناً ان “ستة لاعبين تم إختارهم إقليمي لينتظموا بتدريبات المعسكر المغلق”.وأضاف صالح ان “التدريبات […]

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