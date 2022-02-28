كربلاء تحدد اسعار المولدات الاهلية لشهر اذار

2022/02/28 | 20:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت محافظة كربلاء، اليوم الاثنين،

سعر الأمبير الواحد للمولدات الأهلية

في المحافظة.

وقالت المحافظة في بيان صحفي، إن "سعر

الأمبير الواحد للخط العادي ضمن جدول

تشغيل المولدات الأهلية لشهر آذار 2022

سيكو

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