البيئة تعلن تنظيف محافظات من الاشعاع بالكامل ودراسة لانشاء مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء

2022/02/28 | 20:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنالك محافظات أصبحت مطهرة بشكل كامل من الاشعاع.

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