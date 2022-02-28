حروب بوتين الدموية

2022/02/28 | 20:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغزو الروسي لأوكرانيا هو أحدث حلقات سلسلة حروب فلاديمير بوتين الدموية منذ انهيار الاتحاد السوفييتي.

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