أردوغان: مصممون على استخدام صلاحيتنا فيما يتعلق بحركة السفن في المضائق

2022/02/28 | 20:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، على أن أنقرة مصممة على استخدام صلاحيتها بموجب “اتفاقية مونترو” فيما يتعلق بحركة السفن في المضائق بشكل يمنع من تصعيد الأزمة في أوكرانيا.وقال أردوغان “واصلنا ونواصل دون انقطاع مبادراتنا الدبلوماسية متعددة الأبعاد من أجل ضمان السلام والاستقرار بين روسيا وأوكرانيا”.وأشار إلى أن العملية […]

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