2022/02/28 | 20:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cqkwyZEk-n8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بوتين يشترط ضم القرم إلى روسيا مقابل انهاء الحرب .. ووزير المالية: من الصعب خفض سعر الدولار الان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بوتين يشترط ضم القرم إلى روسيا مقابل انهاء الحرب .. ووزير المالية: من الصعب خفض سعر الدولار الان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).